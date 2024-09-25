ЦАХАЛ: в Ливане атакованы штабы "Хизбаллы"
время публикации: 25 сентября 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 15:56
ЦАХАЛ заявляет, что в течение сегодняшнего дня в Ливане были атакованы около 60 объектов "Хизбаллы" – в том числе штаб разведки этой террористической организации.
Удары наносились и по другим штабам "Хизбаллы", а также по объектам военной инфраструктуры.
Телеканалы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", ассоциированные с "Хизбаллой", подтверждают, что израильскими ВВС сегодня были атакованы цели на юге, в центре и на востоке Ливана.
Минздрав Ливана сообщает о десятках убитых в результате этих атак.