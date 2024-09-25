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Израиль

Массажист подозревается в сексуализированном насилии: в его кабинете была скрытая камера

время публикации: 25 сентября 2024 г., 14:11 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 14:11
Массажист подозревается в сексуализированном насилии: в его кабинете была скрытая камера
Пресс-служба полиции Израиля
Массажист подозревается в сексуализированном насилии: в его кабинете была скрытая камера
Пресс-служба полиции Израиля

Житель Иерусалима подозревается в совершении развратных действий и сексуализированном насилии в отношении пациента, пережившего резню на фестивале Nova. Во время обыска в "массажном кабинете" подозреваемого, оборудованном у него на дому, сотрудники полиции обнаружили скрытую камеру, замаскированную под одну из украшающих кабинет безделушек.

В полицию обратился человек, который в рамках лечения от полученного 7 сентября ПТСР проходит, среди прочего, сеансы массажа. Он нашел в рекламном издании объявление массажиста, договорился с ним о приеме и пришел к нему домой, и во время сеанса стал жертвой сексуализированного насилия.

Полиция провела расследование, в ходе которого была установлена личность подозреваемого и собраны улики, и во вторник вечером он был задержан. Выяснилось, что подозреваемый прошел несколько курсов по массажу, но не получил сертификацию, и у него не было лицензии на проведение таких процедур. Следователи также выяснили, что он проводил "тантрический" массаж, включающий эротические процедуры с телом пациента. Во время обыска в его кабинете была обнаружена скрытая камера, передававшая сигнал на мобильный телефон подозреваемого – без ведома пациентов.

Подозреваемый был доставлен в среду утром в суд, но тот продлил срок его содержания под стражей всего на сутки. Полиция планирует опротестовать это решение.

В связи с тем, что жертвами подозреваемого могли оказаться больше людей, полиция просит опубликовать его имя, фотографию и обращение к пострадавшим: если вы или ваши близкие подверглись сексуальным домогательствам со стороны 62-летнего Боаза Гилади из Иерусалима, обратитесь в одно из отделений полиции или в центральный диспетчерский отдел полиции по телефону 100.

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