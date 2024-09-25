Завершено строительство временного жилья для членов кибуца Кфар-Аза

Еврейский национальный фонд (ККЛ) сообщил о завершении строительства квартала временного жилья в кибуце Рухама для членов кибуца Кфар-Аза, разрушенного террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Строительство 120 единиц жилья обошлось в 55 миллионов шекелей. При этом пять зданий останутся пока пустыми. Они предназначены для пятерых жителей кибуца, до сих пор остающихся в руках ХАМАСа.