ЦАХАЛ: сегодня были атакованы около 280 целей в Ливане. Видео

ЦАХАЛ опубликовал уточненные сведения по ходу операции "Стрелы севера". Сообщается, что 25 сентября в различных районах Ливана были атакованы около 280 целей, в их числе пусковые установки, из которых обстреливалась израильская территория.

Целями атак также были объекты военной инфраструктуры "Хизбаллы". В частности, были атакованы десятки военных складов в районе Набатии.

В настоящее время ЦАХАЛ продолжает атаковать цели на территории Ливана.