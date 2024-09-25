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Израиль

ЦАХАЛ: сегодня были атакованы около 280 целей в Ливане. Видео

время публикации: 25 сентября 2024 г., 16:20 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 16:25
ЦАХАЛ: сегодня были атакованы около 280 целей в Ливане. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал уточненные сведения по ходу операции "Стрелы севера". Сообщается, что 25 сентября в различных районах Ливана были атакованы около 280 целей, в их числе пусковые установки, из которых обстреливалась израильская территория.

Целями атак также были объекты военной инфраструктуры "Хизбаллы". В частности, были атакованы десятки военных складов в районе Набатии.

В настоящее время ЦАХАЛ продолжает атаковать цели на территории Ливана.

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