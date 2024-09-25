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Израиль

Ночью ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Бейруте, в Бекаа и на юге Ливана

время публикации: 25 сентября 2024 г., 05:01 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 06:06
Ночью ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Бейруте, в Бекаа и на юге Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

В ночь на 25 сентября 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по целям на юге и в глубине Ливана. Ночью информация поступала исключительно из ливанских источников.

Сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели примерно в 20 км от Бейрута, в районе Саадият. Источники в ливанских службах безопасности сообщил AFP, что целью был склад с оружием. Журналисты AFP сообщают, что взрыв был слышен в Бейруте.

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в поселке Джуя, недалеко от города Сур (Тир), а также в других районах на юге Ливана.

Около 3:40 ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бекаа, на востоке Ливана. Позже поступило сообщение о еще одном ударе – в городе Сухмур в западной части Бекаа.

Ливанские источники: около 4 утра ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в разных районах Бекаа, на востоке Ливана – в Хауш ар-Рафике, Аль-Хадэре, Райяке, Сахл Сарине и Сахл аль-Лабуэ.

Ночью руководство ливанской террористической организации "Хизбалла" подтвердило гибель командующего ракетными силами этой группировки Ибрагима Мухаммада Кубайси ("Хаджа Абу Мусы"). Также "Хизбалла" подтверждает гибель командира Хусейна Хани Изаддина ("Хаджа Фареса").

Израиль
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