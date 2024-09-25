"Хизбалла" подтвердила гибель командующего ракетными силами Ибрагима Кубайси

Руководство ливанской террористической организации "Хизбалла" подтвердило гибель командующего ракетными силами этой группировки Ибрагима Мухаммада Кубайси ("Хаджа Абу Мусы").

Также "Хизбалла" подтверждает гибель командира Хусейна Хани Изаддина ("Хаджа Фареса").

Как сообщалось ранее, Кубайси был уничтожен в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛа по дому в районе Аль-Рубийри на юге Бейрута. Кроме того, были убиты еще пять человек, десятки получили ранения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля официально подтвердила факт ликвидации Ибрагима Мухаммада Кубайси. В официальном сообщении ЦАХАЛа было сказано, что во время операции по ликвидации главаря террористов рядом с ним присутствовали другие ключевые командиры ракетных сил "Хизбаллы".

Ибрагим Мухаммад Кубайси вступил в ряды "Хизбаллы" в восьмидесятых годах прошлого века, в ходе своей карьеры в террористической организации он занимал различные военные должности, в том числе он руководил оперативным штабом на юге Ливана и командовал подразделением "Бадр" на южном фронте.

В последние годы он командовал различными ракетными подразделениями "Хизбаллы", в том числе операторами высокоточных ракетных установок. Он несет ответственность за сотни запусков ракет по населенным пунктам Израиля, он также отвечал за планирование и реализацию множества терактов против ЦАХАЛа и мирных жителей Израиля.

В частности, Ибрагим Мухаммад Кубайси несет ответственность за планирование и организацию теракта в 2000 году на горе Дов с похищением и убийством троих военнослужащих – старшего сержанта Биньямина (Бени) Авраама, старшего сержанта Ади Авиатана и старшего сержанта Омера Суада, тела которых были выкуплены у "Хизбаллы" в 2004 году вместе с живым полковником ЦАХАЛа Эльхананом Тененбаумом и захоронены в Израиле. В обмен на тела солдат и живого заложника, который был похищен во время сделки по торговле наркотиками, Израиль освободил 436 заключенных террористов.

Кубайси был одним из ключевых экспертов в сфере ракет в "Хизбалле" и был близок к высшему военному руководству группировки.