Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 сентября: операции около Хеврона и Бейт-Лехема
время публикации: 25 сентября 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 06:19
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 сентября действовали в районе Аль-Фарс Дам (к югу от Хеврона), в Биду (северо-западней Иерусалима), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 сентября.