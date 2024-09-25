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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 сентября: операции около Хеврона и Бейт-Лехема

время публикации: 25 сентября 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 06:19
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 сентября: операции около Хеврона и Бейт-Лехема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 сентября действовали в районе Аль-Фарс Дам (к югу от Хеврона), в Биду (северо-западней Иерусалима), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 сентября.

Израиль
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