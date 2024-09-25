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Израиль

Полиция расследует подстрекательство против Нетаниягу в соцсетях

время публикации: 25 сентября 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 08:39
Полиция расследует подстрекательство против Нетаниягу в соцсетях
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция объявила о начале расследования в связи с распространением подстрекательских публикаций против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в социальных сетях.

В сообщении полиции отмечается, что на данный момент еще не установлена личность человека, который распространял эти публикации.

Информация о ходе расследования уточняется.

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