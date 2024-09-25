Полиция расследует подстрекательство против Нетаниягу в соцсетях
время публикации: 25 сентября 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 08:39
Полиция объявила о начале расследования в связи с распространением подстрекательских публикаций против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в социальных сетях.
В сообщении полиции отмечается, что на данный момент еще не установлена личность человека, который распространял эти публикации.
Информация о ходе расследования уточняется.