Во время отсутствия Нетаниягу обязанности главы правительства будет исполнять Исраэль Кац

Если в последний момент не произойдет никаких изменений, глава правительства Биньямин Нетаниягу вылетит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН ближайшей ночью, вернуться в Израиль он планирует после окончания шаббата.

Выступление израильского премьера запланирована на пятницу, 27 сентября, на 09:30 по нью-йоркскому времени (в 16:30 по израильскому времени).

В ходе телефонного голосования правительство утвердило, что на время отсутствия Биньямина Нетаниягу обязанности главы правительства будет выполнять Исраэль Кац.