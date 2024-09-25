Во время отсутствия Нетаниягу обязанности главы правительства будет исполнять Исраэль Кац
время публикации: 25 сентября 2024 г., 19:42 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 19:45
Если в последний момент не произойдет никаких изменений, глава правительства Биньямин Нетаниягу вылетит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН ближайшей ночью, вернуться в Израиль он планирует после окончания шаббата.
Выступление израильского премьера запланирована на пятницу, 27 сентября, на 09:30 по нью-йоркскому времени (в 16:30 по израильскому времени).
В ходе телефонного голосования правительство утвердило, что на время отсутствия Биньямина Нетаниягу обязанности главы правительства будет выполнять Исраэль Кац.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 сентября 2024