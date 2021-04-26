Лидеры партий "Ямина", "Тиква Хадаша" и "Еш Атид" высказались по поводу создания правительства национального единства

В понедельник, 26 апреля, за восемь дней до истечения мандата, полученного премьер-министром Биньямином Нетаниягу на формирование коалиции, лидеры различных партий дали оценку возможности создания правительства национального единства (ПНЕ).

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет вновь заявил о готовности его партии присоединиться "к любому правому правительству, которое сформирует Нетаниягу или другой правый политик". При этом Беннет не исключил и варианта создания ПНЕ, в которое будут приглашены все партии. По его словам, переговоры по поводу создания такого правительства были начаты на прошлой неделе. Лидер "Ямины" призвал всех участников коалиционных переговоров идти на уступки, чтобы не допустить пятых выборов за последние два года.

В свою очередь, лидер партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар отметил значительные трудности в ходе переговоров о создании ПНЕ. Он также сказал, что считает своим долгом сделать все возможное, чтобы не допустить пятых выборов.

Глава оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что противоречия по созданию правительства можно преодолеть за неделю. Он сказал: "Государству Израиль необходимо правительство, которое будет работать "на полную ставку"". При этом Лапид обвинил Биньямина Нетаниягу в стремлении отправить страну на пятые выборы.

Лидер "Аводы" Мерав Михаэли выступила за создание "нового правительства", отметив, что существует множество вариантов формирования коалиции "нового типа". Она также призвала Беннета "перестать играть на руку Нетаниягу".

Эти заявления звучали в то время, когда глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бени Ганц и руководители силовых структур находились на заседании кабинета безопасности Израиля, в ходе которого обсуждалась ситуация, связанная с ракетными обстрелами из сектора Газы.