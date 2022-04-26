Около Иерихона задержаны двое подозреваемых в терроре, во время проведения операции произошли столкновения

В ночь на вторник, 26 апреля, израильские военные действовали в лагере беженцев Акабат-Джабр к югу от Иерихона, где были задержаны двое подозреваемых в террористической деятельности (Мухаммад Абдулла Тарик и его сын Хамза), передает агентство Maan.

Во время проведения операции в районе Акабат-Джабр вспыхнули беспорядки, местные жители пытались препятствовать действиям военных.

Maan утверждается, что военные применили огнестрельное оружие, ранив четырех молодых мужчин.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.