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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 07:06

Около Иерихона задержаны двое подозреваемых в терроре, во время проведения операции произошли столкновения

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Около Иерихона задержаны двое подозреваемых в терроре, во время проведения операции произошли столкновения

В ночь на вторник, 26 апреля, израильские военные действовали в лагере беженцев Акабат-Джабр к югу от Иерихона, где были задержаны двое подозреваемых в террористической деятельности (Мухаммад Абдулла Тарик и его сын Хамза), передает агентство Maan.

Во время проведения операции в районе Акабат-Джабр вспыхнули беспорядки, местные жители пытались препятствовать действиям военных.

Maan утверждается, что военные применили огнестрельное оружие, ранив четырех молодых мужчин.


ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

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