Двое жителей Ашдода задержаны по подозрению в убийстве
Пресс-служба полиции уточняет, что по подозрению в убийстве молодого мужчины в Ашдоде задержаны двое местных жителей (40-50 лет). Уточняется, что речь идет именно о жителях Ашдода, хотя раньше полиция заявляла о задержании жителей Ашдода и Калансуа.
По версии следствия, в ночь на вторник, 26 апреля, 23-летний мужчина (житель Калансуа) получил смертельное ранение в ходе криминальных разборок в городском парке на улице а-Маапилим в Ашдоде.
Подозреваемые доставлены в мировой суд для принятия решения о продлении содержания их под стражей.
Расследование продолжается.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2022
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