Двое жителей Ашдода задержаны по подозрению в убийстве

Пресс-служба полиции уточняет, что по подозрению в убийстве молодого мужчины в Ашдоде задержаны двое местных жителей (40-50 лет). Уточняется, что речь идет именно о жителях Ашдода, хотя раньше полиция заявляла о задержании жителей Ашдода и Калансуа.

По версии следствия, в ночь на вторник, 26 апреля, 23-летний мужчина (житель Калансуа) получил смертельное ранение в ходе криминальных разборок в городском парке на улице а-Маапилим в Ашдоде.

Подозреваемые доставлены в мировой суд для принятия решения о продлении содержания их под стражей.

Расследование продолжается.