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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 15:13

Двое жителей Ашдода задержаны по подозрению в убийстве

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На месте убийства

Пресс-служба полиции уточняет, что по подозрению в убийстве молодого мужчины в Ашдоде задержаны двое местных жителей (40-50 лет). Уточняется, что речь идет именно о жителях Ашдода, хотя раньше полиция заявляла о задержании жителей Ашдода и Калансуа.

По версии следствия, в ночь на вторник, 26 апреля, 23-летний мужчина (житель Калансуа) получил смертельное ранение в ходе криминальных разборок в городском парке на улице а-Маапилим в Ашдоде.

Подозреваемые доставлены в мировой суд для принятия решения о продлении содержания их под стражей.


Расследование продолжается.

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