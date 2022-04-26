Умерла женщина, раненная в Калансуа

Медики больницы "Меир" в Кфар-Сабе были вынуждены констатировать смерть 33-летней жительницы Калансуа, получившей в минувшую субботу тяжелые огнестрельные ранения.

Стрельба произошла на стоянке дома женщины. В Риму Хадиджу Хашаб стреляли на глазах у ее четырех детей, один из которых, восьмилетний мальчик с особыми потребностями, сидел в этот момент в машине.