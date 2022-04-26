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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 14:54

Умерла женщина, раненная в Калансуа

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Умерла женщина, раненная в Калансуа

Медики больницы "Меир" в Кфар-Сабе были вынуждены констатировать смерть 33-летней жительницы Калансуа, получившей в минувшую субботу тяжелые огнестрельные ранения.

Стрельба произошла на стоянке дома женщины. В Риму Хадиджу Хашаб стреляли на глазах у ее четырех детей, один из которых, восьмилетний мальчик с особыми потребностями, сидел в этот момент в машине.

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В результате стрельбы в Калансуа тяжело ранена женщина

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