Полицейские в Ашдоде спасли мужчину, упавшего в заглубленный мусорный контейнер. Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина уронил связку ключей в заглубленный контейнер.

Пытаясь извлечь ключи, он потерял равновесие и упал внутрь. Это заметили полицейские, которые приступили к спасению мужчины. На место были вызваны сотрудники муниципалитета, которые подняли контейнер на поверхность и начали опустошать его, пытаясь добраться до заваленного мусором мужчины.

Потерпевший был спасен с легкими травмами. Ему оказана помощь медиками скорой помощи "Маген Давид Адом".