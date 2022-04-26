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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 12:53

Полицейские в Ашдоде спасли мужчину, упавшего в заглубленный мусорный контейнер

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Полицейские в Ашдоде спасли мужчину, упавшего в заглубленный мусорный контейнер

Полицейские в Ашдоде спасли мужчину, упавшего в заглубленный мусорный контейнер. Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина уронил связку ключей в заглубленный контейнер.

Пытаясь извлечь ключи, он потерял равновесие и упал внутрь. Это заметили полицейские, которые приступили к спасению мужчины. На место были вызваны сотрудники муниципалитета, которые подняли контейнер на поверхность и начали опустошать его, пытаясь добраться до заваленного мусором мужчины.

Потерпевший был спасен с легкими травмами. Ему оказана помощь медиками скорой помощи "Маген Давид Адом".


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