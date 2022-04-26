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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 22:26

"Кан Бет": в письме, полученном семьей Беннет, содержались угрозы в адрес жены и старшего сына главы правительства

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Кан Бет": в письме, полученном семьей Беннет, содержались угрозы в адрес жены и старшего сына главы правительства

Несмотря на судебный запрет, действующий в отношении публикации данных расследования дела об угрозах в адрес главы правительства и его семьи, стали известны некоторые подробности.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что письмо с угрозами и вложенной в него пулей было отправлено на рабочий адрес Галит Беннет. В нем отправитель угрожал расправой с получательницей - Галит Беннет, супругой главы правительства Нафтали Беннета, а также с их старшим сыном - 16-летним Йони Беннетом.

Йони в своем Instagram прокомментировал получение письма: "Это так печально, что подобные вещи случаются из-за подстрекательств..."


Отец Йони, премьер-министр Нафтали Беннет, в своем "твиттере" написал: "Политический конфликт, неважно насколько он глубок, не должен приводить к насилию, бандитизму и угрозам расправы. Мы, как лидеры и как граждане, чье будущее и будущее чьих детей связано с этой страной, должны сделать все, чтобы такого просто не происходило. Мы все - люди. Спорам и разногласиям - да. Угрозам - нет".

Из канцелярии главы правительства сообщили: "После письма с угрозами в адрес премьер-министра и его семьи сотрудники службы безопасности министерства главы правительства усилили подразделение, осуществляющее защиту семьи премьер-министра".

Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) начали расследование.

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