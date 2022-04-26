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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 21:08

Заморожено решение о передаче евреям дома в Шимон а-Цадик

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Заморожено решение о передаче евреям дома в Шимон а-Цадик

Мировой суд в Иерусалиме заморозил решение судебного исполнителя о выселении семьи Салем, проживающей в квартале Шимон а-Цадик (Шейх Джарах) в Иерусалиме.

Речь идет о доме, который до 1948 принадлежал евреям. Они были изгнаны оттуда арабами в дни Войны за независимость. В последние годы дом был вновь выкуплен евреями, однако арабские семьи подали судебные иски, утверждая, что заключенные сделки незаконны.

Судебный исполнитель постановил, что семья Салем должна покинуть дом до середины апреля. Однако суд заморозил этот процесс, постановив, что семья Салем не получила достойной возможности представить свои доводы. Дело возвращено на дослушивание, однако предполагается, что это не изменит окончательного решения.


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