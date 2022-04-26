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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 19:54

"Штраус" обещает двойную компенсацию за возвращенные продукты

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"Штраус" обещает двойную компенсацию за возвращенные продукты

Генеральный директор компании "Штраус Исраэль" Эяль Дрор объявил, что клиенты, обратившиеся в компанию чтобы вернуть продукцию из отзываемых партий, получат возврат стоимости продукции в двойном размере.

Он также попросил проявить терпение и обязался, что компания свяжется со всеми, кто обратился в ее центр обслуживания, в ближайшие дни.

Напомним, что компании "Штраус" и Uniliver объявили накануне о массовом отзыве товаров с прилавков в связи с обнаружением следов сальмонеллы в шоколадном полуфабрикате, производившемся на шоколадной фабрике "Илит" в Ноф а-Галиле.


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