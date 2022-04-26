Аркадий Гайдамак дал показания в полиции по своей жалобе на израильских бизнесменов
Во вторник, 26 апреля, бизнесмен Аркадий Гайдамак вновь дал показания в полиции Тель-Авива по жалобе, поданной им на трех предпринимателей, которые, согласно заявлениям Гайдамака, украли у него несколько сотен миллионов долларов.
События, описанные в заявлении, произошли более десяти лет назад. Согласно жалобе, по данным сайта Mako, трое предпринимателей воспользовались доверием Гайдамака, чтобы обокрасть его на крупную сумму.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 мая 2017
Аркадий Гайдамак вернулся в Израиль впервые после отбытия наказания во Франции
Аркадий Гайдамак вернулся в Израиль впервые после отбытия наказания во Франции