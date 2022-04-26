Минздрав сообщил о загрязнении нескольких рек на севере страны

Министерства здравоохранения и экологии сообщили о выявлении загрязнения воды в нескольких реках и ручьях на севере страны в ходе рутинного забора проб.

Туристам рекомендуется воздержаться от захода в воды ручья Снир (Хацбани) на участке от римского моста до влияния с Иорданом, реки Иордан на участке между крепостью Шастеле Вадиум Якоб (Мецад Атерет) и мостом Арика, ручья Эль-Аль, ручья Джелабун (возле водопада Двора) и источника Эйн-Хардалит.