В Кнессете состоялась церемония памяти о Холокосте

Во вторник, 26 апреля, Церемонией памяти о Холокосте "Воспоминания в салоне" Кнессет открыл цикл мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Холокоста.

Церемонии "Воспоминания в салоне" проводятся в Израиле с 2011 года с целью отметить День памяти о Холокосте в кругу семьи и друзей. Однако в Кнессете подобный формат памятной церемонии проводился впервые.

Церемония состоялась в холле Шагала. Председатель Кнессета Мики Леви пригласил Йосефа Гершковица, пострадавшего в Катастрофе еврейского народа, чтобы он поведал свою историю молодым израильтянам. В холле Шагала собрались в этот вечер двести пятьдесят представителей молодежных движений, учащихся старших классов и курсантов подготовительных армейских курсов.

"Наш долг собирать как можно больше живых свидетельств и сохранять их для будущих поколений. Нам, уроженцам Израиля, возможно кажется, что существование этого государства факт сам собой разумеющийся, однако для Йосефа и для других, выживших в Холокосте, прибывших в Израиль из Адского огня, эта страна воспринимается истинным чудом. Наш долг беречь Израиль и устранять ненависть среди его граждан", - сказал председатель Кнессета, открывая Памятную церемонию.

Йосеф Гершковиц с огромным волнением поведал о своей жизни в период Второй Мировой Войны. Он родился на севере Трансильвании, и когда фашистские войска вторглись в Венгрию, Йосефа с семьёй отправили в гетто, а оттуда в Освенцим. "Еды не было. Утром нам давали немного воды, а вечером – хлеб на тарелке, однако он был весь раскрошенный, - рассказывал Гершковиц дрожащим голосом, - были дни, когда не давали вообще ничего. Это было очень страшно. Возле меня оказался врач. Он посоветовал мне есть сожженные деревья. Так было до тех пор, пока в концлагерь не прибыл Американский танк и освободил нас". В конце войны Йосеф узнал, что его мама и четверо братьев погибли. Йосеф обратился к молодежи с призывом беречь Израиль. "Это ужасное чувство ехать туда, где ты никогда не был и не знать, когда ты вернешься оттуда, да и вернешься ли вообще!" - сказал он.

" Память о Холокосте существует, чтобы создавать будущее для Израиля: любовь к человеку, который просит союза между жизнью и смертью. Это первый шаг по длинной дороге, где мечты превращаются в реальность", - сказал председатель Кнессета, Мики Леви, закрывая церемонию.