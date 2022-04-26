ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия со стороны Ливана. Видео

В зоне дислокации 769-й территориальной бригады ЦАХАЛа со стороны Ливана двое контрабандистов пытались пронести через границу две винтовки и около сотни гранат.

В ночь на вторник, 26 апреля, израильские военные и бойцы пограничной полиции пресекли попытку контрабанды оружия на ливано-израильской границе.

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