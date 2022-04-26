Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
16 - 23°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 09:07

ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия со стороны Ливана. Видео

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия со стороны Ливана

В ночь на вторник, 26 апреля, израильские военные и бойцы пограничной полиции пресекли попытку контрабанды оружия на ливано-израильской границе.

В зоне дислокации 769-й территориальной бригады ЦАХАЛа со стороны Ливана двое контрабандистов пытались пронести через границу две винтовки и около сотни гранат.

Контрабандисты задержаны, груз перехвачен. Проводится расследование.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 апреля 2022
ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду десятков единиц оружия из Иордании

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:07 ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия со стороны Ливана. Видео
08:58 ДТП на шоссе номер 90, погибла женщина
07:06 Около Иерихона задержаны двое подозреваемых в терроре, во время проведения операции произошли столкновения
05:39 Прогноз погоды на 26 апреля: тепло, переменная облачность, дожди на востоке
02:31 Умер мужчина, получивший ранение в ходе драки в Ашдоде. Задержаны подозреваемые
22:55 Организационная комиссия Кнессета признала Амихая Шикли "перебежчиком" из "Ямины"
22:44 В городском парке в Ашдоде тяжело ранен мужчина
22:15 Сальмонелла на шоколадной фабрике "Илит": объявлено об отзыве мороженого "Юнилевер"
21:48 В районе пляжа Неве Мидбар на Мертвом море ведутся поиски 10 отдыхающих
19:56 26 апреля откроется для палестинских рабочих из Газы КПП "Эрез"
Загрузка...