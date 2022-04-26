Министр просвещения представила реформу экзаменов на аттестат зрелости

Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон объявила 26 апреля о реформе экзаменов по следующим предметам: история, литература, Танах, обществоведение и наследие (блок "Наследие, общество и культура"), в соответствии с секторальными учебными программами. Реформа вступит в силу в следующем учебном году в 10-х классах. Ученики 11-х и 12-х классов продолжат учиться по старым программам.

Первый этап реформы начнется в следующем учебном году в 10-х классах и продолжится через год, когда эти ученики перейдут в 11-й класс. Каждый преподаватель одной из вышеупомянутых дисциплин сможет выбрать одно из трех предлагаемых направлений.

Первое направление – инновационное обучение. Оно осуществляется разными способами, в том числе, с помощью видеоматериалов, заданий онлайн, исследовательскими заданиями для класса, самостоятельным и общим обучением, занятиями вне классов и занятиями онлайн, помимо обычной учебы. Кроме того, учителям будет предоставлен широкий набор инструментов для оценок, в соответствии с теми навыками, которые должны приобрести ученики.

Второе направление – цифровое обучение, осуществляется с помощью цифровых курсов, разработанных министерством просвещения, когда учитель постоянно сопровождает учебный процесс.

Третье направление – наработки учителей. Обучение осуществляется на основе материалов, разработанных преподавателями, с помощью инструментов, приобретенных в рамках повышения квалификации.

Все преподаватели упомянутых дисциплин в течение ближайших трех лет пройдут подготовку в соответствии с новым форматом программы и методами обучения. Каждый основной курс в четырех направлениях будет равен примерно 1,5 учебным единицам. Еще половина единицы будет выделена итоговой работе, объем которой составит две единицы.

Второй этап, итоговая многодисциплинарная работа, будет осуществляться с середины 11-го класса. Программу будет сопровождать внешний контроль над основными курсами, а также внешняя оценка итоговой работы. Ученики также будут сдавать устный экзамен по этой работе внешнему экзаменатору.

Гендиректор министерства просвещения Далит Штаубер, в свою очередь, заявила: "Наша программа инновационного обучения может считаться самой прогрессивной в мире. Много лет гуманитарные дисциплины в мире и в Израиле не занимают достойное место, и в последние два года их статус ослаб дополнительно. Цель учебного процесса в том, чтобы возвысить душу человека и развивать его лучшие качества. В рамках новой программы все школьники будут изучать дисциплины блока "Наследие, общество и культура", а на втором этапе будут рассматривать вопрос, великую идею или исследовательскую задачу, объединяющую несколько областей, по своему выбору и интересу. Это сложный и замечательный момент, когда мы осуществляем необходимые перемены с помощью учебной программы, укрепления статуса дисциплин, места ученика и учителя в процессе обучения. Сегодня мы сделали еще один шаг к построению этического общества".

Дополнительную информацию можно найти на сайте министерства просвещения.