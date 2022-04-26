Нафтали Беннет получил письмо с угрозами и вложенной в него пулей

Радиостанция "Кан Бет" передала, что глава правительства Нафтали Беннет получил письмо с угрозами, в которое была вложена пуля. Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) начали расследование.

Радиостанция передала, что в письме содержались угрозы расправы с близкими главы правительства.

Мировой суд Ришон ле-Циона по просьбе следственных органов наложил запрет на публикацию любых других подробностей расследования.

В связи с угрозами была усилена охрана членов семьи главы правительства.