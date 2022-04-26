"Я знаю, кто убил Таир Раду": охранники суда были подняты на поиски незнакомца, говорившего с судьей

В здании окружного суда Нацерета, где проходят слушания по делу Романа Задорова, во время перерыва к председателю судейской коллегии Ашеру Куле подошел неизвестный мужчина. Взяв судью за руку, он сказал, что им надо поговорить. О происшествии в здании суда рассказывает сайт 14-го телеканала.

По словам Ашера Кулы, когда к нему подошел мужчина с бородой, он спешил в синагогу при здании суда, а когда вышел - мужчины не было. Ашер Кула с досадой отметил, что "охранников не оказалось рядом с ним, когда они были нужны". Кула попросил охранников разыскать мужчину. Незнакомец был найден, но, как пишет сайт Now14.co.il, он оказался "чудаковатым".

Во вторник, 26 апреля, суд заслушал американского эксперта, по мнению которого, расположение пятен крови в кабинке, в которой была убита Таир Рада, противоречит версии, полученной следствием от Романа Задорова.