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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 18:49

Медленное правосудие: вынесены приговоры по делу об экологической катастрофе 2011 года в русле ручья Цин

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Медленное правосудие: вынесены приговоры по делу об экологической катастрофе 2011 года в русле ручья Цин

Беэр-Шевский мировой суд вынес приговоры государственной топливопроводной компании КЦАА, ее бывшему генеральному директору Яиру Виде, действующему замгендиректора по вопросам экологии и техники безопасности Шломо Леви и замгендиректора по инженерным вопросам Ниру Савьону в рамках дела о двух экологических катастрофах, произошедших в русле ручья Цин в июне и в сентябре 2011 года.

Компания КЦАА, ранее признанная виновной в загрязнении воды при отягчающих обстоятельствах, в загрязнении общественной территории и ряде других экологических правонарушений в связи с двумя случаями разлива топлива из принадлежащего ей трубопровод, приговорена к штрафу в размере 1,6 миллиона шекелей и 3 миллиона шекелей условно сроком на два года.


Вида, Леви и Савьон признаны виновными в недостаточно тщательном соблюдении требований техники безопасности и приговорены к штрафам в размере 75.000 шекелей, 150 тысяч шекелей и 100 тысяч шекелей соответственно, с возможностью замены штрафа на 6, 9 и 8 месяцев тюрьмы.

Все штрафы пойдут в пользу специального фонда министерства экологии.

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