Министерство алии и интеграции опровергло информацию об отмене мероприятий в честь 9 мая

В министерстве алии и абсорбции не подтвердили информацию о том, что в этом году в Израиле решили воздержаться от общественных мероприятий и шествий по случаю 9 мая. Об отмене 26 апреля написал в Facebook посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук.

По его словам, об отмене мероприятий ему стало известно от министра алии и интеграции Пнины Тамено-Шете, с которой он встречался. "Министр Тамено-Шете сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в нынешнем году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая, в связи с российской агрессией против Украины", - написал он.

В министерстве алии и интеграции редакции NEWSru.co.il сказали, что мероприятия, посвященные 9 мая, состоятся, но будет изменен их формат. В этом году будет уделено больше внимания ветеранам и людям, пережившим Вторую мировую войну, и будет меньше "официоза". В настоящий момент формат проведения мероприятия обсуждается с ветеранскими организациями.