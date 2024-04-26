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Израиль

В поселке Хават а-Махух возле жилых домов задержаны террористы с топором

время публикации: 26 апреля 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 11:45
В поселке Хават а-Махух возле жилых домов задержаны террористы с топором
AP Photo/Adel Hana

Два араба, проникшие на территорию поселка Хават а-Махух в округе Биньямин, были задержаны возле жилых домов. Сообщается, что один из арабов был вооружен топором.

Палестинцы были задержаны военнослужащим, охранявшим безопасность поселка.

По подозрениям служб безопасности, палестинцы прибыли на угнанном автомобиле. На место происшествия прибыли крупные силы армии и полиции, территорию обыскивают, чтобы исключить возможность теракта.

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