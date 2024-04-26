Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 апреля: интенсивность боевых действий снижается
время публикации: 26 апреля 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 06:19
В ночь на 26 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Ночью источники в Газе очень мало сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в секторе. Интенсивность боевых действий снизилась даже по сравнению с прошлой ночью, когда было относительно "тихо".
На севере сектора: израильские военные обстреливают из артиллерийских орудий районы Шуджаийя и Аз-Зайтун на восточной окраине города Газа.
В центре сектора: из артиллерийских орудий обстрелян лагерь Нусейрат.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 26 апреля.
Ссылки по теме