Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 апреля: интенсивность боевых действий снижается

В ночь на 26 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе очень мало сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в секторе. Интенсивность боевых действий снизилась даже по сравнению с прошлой ночью, когда было относительно "тихо".

На севере сектора: израильские военные обстреливают из артиллерийских орудий районы Шуджаийя и Аз-Зайтун на восточной окраине города Газа.

В центре сектора: из артиллерийских орудий обстрелян лагерь Нусейрат.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 26 апреля.