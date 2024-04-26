x
26 апреля 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 апреля 2024
|
26 апреля 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 апреля: интенсивность боевых действий снижается

время публикации: 26 апреля 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 06:19
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 апреля: интенсивность боевых действий снижается
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 26 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе очень мало сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в секторе. Интенсивность боевых действий снизилась даже по сравнению с прошлой ночью, когда было относительно "тихо".

На севере сектора: израильские военные обстреливают из артиллерийских орудий районы Шуджаийя и Аз-Зайтун на восточной окраине города Газа.

В центре сектора: из артиллерийских орудий обстрелян лагерь Нусейрат.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 26 апреля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2024

203-й день войны в Израиле. Хронология событий