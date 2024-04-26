Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 26 апреля, температура существенно понизится, но будет немного выше среднесезонной. Влажность повысится. Местами возможны дожди. Облачно.

В Иерусалиме – 20-25 градусов, в Тель-Авиве – 20-24, в Хайфе – 21-22, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 18-26, в Мицпе-Рамоне – 20-24, на побережье Мертвого моря – 27-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-24, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-31, на Голанских высотах – 21-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-вторник температура понизится, местами дожди.