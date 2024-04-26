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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил гибель израильтянина в результате обстрела "Хизбаллы"

время публикации: 26 апреля 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 09:22
ЦАХАЛ подтвердил гибель израильтянина в результате обстрела "Хизбаллы"
Flash90/Basel Awidat

Утром 26 апреля пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в результате ночного обстрела района горы Дов со стороны Ливана был тяжело ранен гражданин Израиля. Позже была констатирована его смерть.

"Хизбалла" заявляла, что зафиксировала "точное попадание" и "гибель израильских военных". Однако в сообщении ЦАХАЛа говорится об одном погибшем и подчеркивается, что речь идет о гражданском.

"Хизбалла" заявляла, что этой ночью обстреляла не только район горы Дов, но и Метулу.

В ночь на 26 апреля самолеты ЦАХАЛа в ответ на обстрел нанесли удары по инфраструктуре "Хизбаллы" в районе деревни Шебаа и по военному строению в деревне Маркаба на юге Ливана. Из артиллерийских орудий были обстреляны боевики, а в районе Шебаа танковым залпом была уничтожена ракетная установка.

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