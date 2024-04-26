Юрсоветник Кнессета: Нетаниягу и Регев не выполняют свои обязанности перед парламентом

Юридический советник Кнессета Сагит Афик направила секретарю правительства Йоси Фуксу письмо, в котором подчеркнула, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был до 31 марта отчитаться перед депутатами о ходе реализации многолетнего плана по борьбе с дорожными авариями.

Министр транспорта Мири Регев также до 31 марта должна была подать письменный отчет по данному поводу экономической комиссии Кнессета.

Обязанности по ежегодной отчетности главы правительства и министра транспорта была включена в закон об управлении по безопасности дорожного движения в 2006 году.

В 2023 году на дорогах Израиля погиб 361 человек, что на 3% больше, чем в 2022 году. С начала 2024 года в ДТП погибли 129 человек.