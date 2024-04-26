Полиция готовится к субботнему протесту в Тель-Авиве: список перекрываемых улиц

Полиция Израиля разрешила проведение вечером в субботу, 27 октября, акции протеста на перекрестке Каплан в Тель-Авиве, недалеко от торгового комплекса "Азриэли". В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по прилегающим улицам.

С 17:00 будут закрыты для автотранспорта следующие улицы: Каплан на участке между улицами Ибн-Гвироль и Менахем Бегин в обоих направлениях, перекресток улиц Каплан и Менахем Бегин в северном и южном направлениях (движение будет направляться в туннели, улица Ласков на участке между улицами Карлибах и Каплан в северном направлении, улица Хафтман между улицами Шпринцак и Ласков в западном направлении, улица Леонардо да Винчи между улицами Хафтман и Каплан в северном направлении, улица Дубнов между бульваром Шауль а-Мелех и улицей Каплан в южном направлении, улица Даниэль Фриш между улицами Ибн-Гвироль и Дубнов в восточном направлении.

С 17:30 будут блокированы въезды на развязку а-Шалом с юга и с севера, бульвар Шауль а-Мелех между улицами Менахем Бегин и Вайцман в обоих направлениях.

Также возможно блокирование улицы Жаботински в Рамат-Гане между улицами Аба-Гилель и Парашат Драхим в южном направлении, выезда на улицу Жаботински с улицы Зисман в западном направлении, перекрестка улиц Арвей Нахаль и Ариэль Шарон в направлении улицы Парашат Драхим.