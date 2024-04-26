ЦАХАЛ в ночь на 26 апреля действовал в районах Шхема, Рамаллы, Калькилии, Хеврона
время публикации: 26 апреля 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 06:23
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 апреля действовали в Шхеме (в том числе около гробницы Йосефа), в Джалазуне (к северу от Рамаллы), в Джайусе (северо-восточней Калькилии), в Ас-Саму (к югу от Хеврона).
Происходили столкновения. Были задержаны подозреваемые в терроре.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 апреля.
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