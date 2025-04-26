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Израиль

В бою на севере сектора Газы погибли военнослужащий ЦАХАЛа и боец пограничной службы

Полиция
Погибшие
Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 26 апреля 2025 г., 21:08 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 21:28
Идо Волох и Нета Ицхак Каханэ
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что командир взвода 46-го танкового батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" Идо Волох и сержант пограничной службы, боец подразделения ЯМАС ("псевдоарабы") Нета Ицхак Каханэ погибли в ходе тяжелого боя на севере сектора Газы, который продолжался более двух часов.

Несколько бойцов подразделения ЯМАС попали в засаду террористов в районе Шуджаийи. Во время боя произошло пять столкновений с террористами, открывшими огонь по бойцам.

В том же бою трое военнослужащих получили средние и легкие ранения.

Израиль
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В секторе Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2025

В бою в секторе Газы погиб сержант пограничной службы Нета Ицхак Каханэ