В бою на севере сектора Газы погибли военнослужащий ЦАХАЛа и боец пограничной службы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что командир взвода 46-го танкового батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" Идо Волох и сержант пограничной службы, боец подразделения ЯМАС ("псевдоарабы") Нета Ицхак Каханэ погибли в ходе тяжелого боя на севере сектора Газы, который продолжался более двух часов.

Несколько бойцов подразделения ЯМАС попали в засаду террористов в районе Шуджаийи. Во время боя произошло пять столкновений с террористами, открывшими огонь по бойцам.

В том же бою трое военнослужащих получили средние и легкие ранения.