МЕРЕЦ, "Ционут Датит" и все, кто между ними. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Любой человек минимально знакомый с американской политикой, хорошо знает термин "супервторник". Это вторник, когда во многих штатах голосуют на праймериз перед выборами президента. На этой неделе в Израиле был свой "супервторник": две из четырех партий, которые все еще проводят праймериз, избирали свои предвыборные списки. И несмотря на то, что ни МЕРЕЦ, ни "Ционут Датит" не претендуют на власть, от того, какими будут результаты этих партий в большой степени зависят итоги выборов.

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Если не произойдет ничего неожиданного, то ни один блок (ни блок Нетаниягу, ни блок "только не Нетаниягу") уверенной победы на выборах не одержат. А значит судьба нынешней кампании решится одним-двумя мандатами или судьбой небольших партий, к которым относятся МЕРЕЦ и "Ционут Датит".

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Победа Заавы Гальон была ожидаема. Ее поддерживали все (или почти все) депутаты Кнессета от МЕРЕЦ, ее поддерживал (и, по утверждению Яира Голана, на нее работал) весь аппарат партии. И с точки зрения ДНК сегодняшних избирателей МЕРЕЦ, им гораздо ближе рвущаяся к левому краю Гальон, нежели генерал-майор запаса, продолжающий использовать термины "сионизм" и "патриотизм". Гальон победила, причем убедительно, и на первых, которые могут оказаться и последними, местах в предвыборном списке находятся те, кто изначально оказывали ей поддержку (Моси Раз и Михаль Розин). Однако у Гальон очень мало поводов для того, чтобы почивать на лаврах. Прежде всего 38% членов партии, отказавших в доверии новому-старому лидеру – это благодатная почва для возникновения внутренней оппозиции, как только на повестке дня окажутся спорные вопросы. А это произойдет и произойдет скоро. Еще один повод для беспокойства Гальон – опросы. Как правило, избрание нового лидера приводит к всплеску энергии, и как следствие к росту поддержки. Результаты первых опросов после избрания Гальон показали, что ничего не изменилось. МЕРЕЦ колеблется между четырьмя и шестью мандатами, и главная борьба еще не началась. Борьба с "Еш Атид" за голоса левых избирателей.

Предвыборная кампания партии власти еще не началась. Более того, в левоцентристских кругах все громче недоумевают: "Почему не слышно Яира Лапида?" Премьер-министр занят государственными делами, не выступает с заявлениями, не дает интервью СМИ, его партия не публикует предвыборные ролики. Но одно направление предвыборной кампании уже известно: Лапид намерен воевать за мандаты "Аводы" и МЕРЕЦ. Глава "Еш Атид" надеется таким своеобразным способом вынудить две левые партии объединиться. Пока что он пытается действовать уговорами. "Крайне важно, чтобы две эти партии объединились. Нетаниягу набирает 61 мандат лишь в том случае, когда одна из этих двух партий падает ниже электорального барьера. Мы не можем себе этого позволить", – заявил Лапид на заседании фракции "Еш Атид". В данный момент лидер "Аводы" Мерав Михаэли категорически возражает против объединения с МЕРЕЦ, а позиция Заавы Гальон неясна. До последнего срока подачи списков осталось чуть более двух недель. Если за это время Лапиду не удастся убедить две партии пойти на объединение, он начнет активную кампанию "каннибализации" – попросту говоря, пожирания мандатов своих левых партнеров.

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На правом фланге ситуация запутана еще более. На праймериз в "Ционут Датит" был сформирован список, состоящий из тех же самых людей, что и в Кнессете 24-го созыва, с небольшой переменой мест. Такой итог не дает Бецалелю Смотричу оснований рассчитывать на новых избирателей. Но главная его проблема сейчас не в этом. Главной проблемой его был и остается Итамар Бен-Гвир.

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У картины, которая складывается сегодня на правом фланге, есть два возможных объяснения. Первое: опросы общественного мнения вновь не в состоянии отразить истинную картину. Второе: мы наблюдаем политико-социологический феномен, который может иметь далеко идущее значение.

Первая возможность не исключена. Последние опросы мечутся, давая Бен-Гвиру и Смотричу вместе от 12 до 16 мандатов (разница существенная). По некоторым опросам Смотрич без Бен-Гвира не проходит электоральный барьер, по другим – набирает до семи мандатов. Вторая возможность, и о ней сегодня говорят социологи: Бен-Гвир стал самым "горячим" именем этой предвыборной кампании, в первую очередь среди молодежи, голосующей в первый или второй раз. Никто в политической системе не может рискнуть положиться на ошибки в опросах. Для всего левоцентристского блока взлет Бен-Гвира в опросах и сам глава "Оцма Иегудит" – это та наживка, на которую ловят избирателей. "Если не мы, то правительство Бен-Гвира", таков посыл левоцентристов – от "Еш Атид" до МЕРЕЦ, которым они пытаются привлечь на свою сторону избирателей.

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Для Смотрича эта ситуация почти патовая. С каждым опросом, с каждым новым мандатом, который социологи обещают Бен-Гвиру, позиции главы "Ционут Датит" ослабевают. На этой неделе после публикации результатов праймериз в его партии Смотрич заявил, что "протягивает Итамару руку" и "призывает его незамедлительно начать переговоры". Бен-Гвир в долгу не остался и отправил Смотричу, а также журналистам, черновик своего предложения по договору о совместном участии в выборах. Этот договор предусматривал создание паритетного списка, лидером которого остается Смотрич. Еще совсем недавно такое предложение казалось бы грабительством со стороны Бен-Гвира, однако сейчас почти без преувеличения можно назвать такое предложение джентльменским, причем неизвестно как надолго хватит этого джентльменства. Бен-Гвир – опытный адвокат и торговаться он умеет.

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В попытке перейти в контратаку Смотрич начал или вернее сказать, возобновил, переговоры с Амихаем Шикли. Тот окончательно отказался создавать свою партию и ожидает решения Биньямина Нетаниягу в расчете на "бронь" в списке "Ликуда". Нетаниягу готов был это сделать, но сейчас, когда ситуация на правом фланге все больше напоминает 1992 год (множество партий, которые не проходят электоральный барьер), глава оппозиции по-видимому приложит все усилия к тому, чтобы Смотрич и Шикли баллотировались вместе. Для Нетаниягу это решает сразу несколько проблем: уменьшает число мест, которые нужно предоставлять в предвыборном списке экс-депутатам от экс-"Ямины", разбавляет консервативно-религиозный список "Ционут Датит" молодым и светским политиком, ориентированным на союз с Нетаниягу, а также остужает аппетиты Бен-Гвира. Для Нетаниягу очевидно, что в той или иной форме, в той или иной конструкции, но "Оцма Иегудит" будет в Кнессете 25-го созыва. И если "Ликуд" сформирует коалицию, то Бен-Гвиру придется давать тот или иной пост.

Нетаниягу не хотел бы оказаться в ситуации, когда глава "Оцмы" силен настолько, что может потребовать пост, который Нетаниягу не хотел бы ему давать. Недовольство, с которым после выборов 2015 года Нетаниягу отдал министерство юстиции Айелет Шакед, будет выглядеть почти восторгом по сравнению с тем, как будет себя чувствовать Нетаниягу, если в его коалиции Итамар Бен-Гвир станет министром.

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Если союз Смотрича с Шикли выглядит пока реальным, то возможность объединения "Ционут Датит" с партией Айелет Шакед (о таком объединении также говорили на этой неделе) выглядит как пустая фантазия тех, кто "вбрасывает" подобные предложения. Когда-то Смотрич и Шакед были едва ли не ближайшими союзниками. С тех пор между ними прошла стая черных кошек и ни о каком союзе речь идти не может.

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"Руах Ционит" (партия под руководством Шакед) тем временем продолжает искать пути к спасению. На сегодняшний день трудно себе представить ситуацию, которая поднимет эту партию над электоральным барьером, и в политической системе все чаще задаются вопросом: останется ли Шакед в предвыборной гонке. В окружении главы МВД говорят о том, что сход с дистанции не на повестке дня. Однако положение этой партии настолько плохое, что даже Нетаниягу, который готовил массированную атаку на Айелет Шакед и Йоаза Хенделя, не торопится отдавать команду о ее начале. Зачем прикладывать усилия для того, что происходит само?

У Биньямина Нетаниягу хватает мелких, но раздражающих неприятностей и без проблем правого лагеря. Депутат Кнессета Давид Битан, недовольный своим местом на праймериз, объявил Нетаниягу бойкот и, как рассказывают в "Ликуде", не отвечает на его телефонные звонки, а в частных беседах крайне нелицеприятно отзывается о советниках и приближенных главы оппозиции. Само по себе это не слишком обеспокоило бы Нетаниягу, но сам он чаще всего использует термин "военная дисциплина", когда речь идет о предвыборной кампании. Пользующийся популярностью солдат, который в разгар военных действий критикует своего командира – это не то, что хочет видеть Нетаниягу, и не то, с чем он готов мириться.

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Вопрос представительства женщин в предвыборном списке "Ликуда" также остается открытым и болезненным. Одна женщина в первой десятке, две женщины в первой двадцатке – такое представительство делает Нетаниягу и его партию объектом нападок с самых разных сторон и заметно повышает шансы Идит Сильман получить проходное место.

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В "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" смотрят на опросы и видят, что шанс "блока перемен" возродить к жизни правительство, которое существовало в прошлую каденцию, призрачен. Нет "Ямины", легитимность союза с РААМ пошатнулась, а Либерман продолжает накладывать вето на союз с ультраортодоксами. На этом фоне появились разговоры о том, что Лапид, Ганц, Саар и Айзенкот объединятся перед выборами. Замените Саара на Яалона и Айзенкота на Ашкенази и получите модель "Кахоль Лаван" выпуска 2019 года. В ответ на мой вопрос о возможности такого шага в окружении Бени Ганца разразились смехом. До 15 сентября времени не так много, но достаточно, чтобы принять решение.

Пока что две центристские партии работают над "планом Б". В "Еш Атид" готовят почву для того, чтобы создать после выборов коалицию, опираясь на Объединенный список. Для того, чтобы это стало реальностью, Лапиду нужно уговорить своих депутатов и сторонников (кто осмелится спорить с премьер-министром в его собственной партии?), а также Объединенный список (эта задача посложнее). На первом этапе Лапиду необходимо, чтобы все партии этого списка порекомендовали его на пост премьер-министра после выборов. Достаточно малейшего раскола в Объединенном списке по этому поводу, и шансы Лапида стать премьер-министром превратятся из проблематичных в нулевые. Но даже если Объединенный список порекомендует Лапида, этого будет недостаточно. Премьер-министру потребуются голоса антисионистской партии при приведении к присяге его правительства. Далеко не очевидно, что эти голоса у него будут.

В "Махане Мамлахти" надеются на драму в "Ликуде". Если "блок Нетаниягу" не наберет 61 мандат, заявляют в окружении Бени Ганца, в "Ликуде" все придет в движение и возможны любые неожиданности: от раскола до отстранения Нетаниягу от руководства. Отметим лишь, что мечты эти питают лидеров блока "только не Биби" уже несколько каденций подряд. Пока что мечты эти остаются мечтами, и, если судить по итогам праймериз, власть Нетаниягу в "Ликуде" достаточно прочна, во всяком случае на данном этапе.

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Возможен ли союз Ганца с Нетаниягу? Министр обороны в интервью NEWSru,co.il отверг такую возможность. Однако в политической системе продолжается обсуждение сценария, согласно которому Ганц и Нетаниягу создадут ротационное правительство, в котором на сей раз первым пост премьер-министра займет Ганц. Нетаниягу, будучи обвиняемым в уголовных преступлениях, не может быть министром, и поэтому два года у Ганца будут. За это время завершится суд над Нетаниягу, и дальнейшее зависит от решения судей. Есть очень много "если", которые лежат в основе этого сценария, но в политической системе есть те, кто утверждают, что это едва ли не единственная возможность вывести систему из тупика.

Партия "Наш дом Израиль" оказалась на этой неделе в центре внимания, однако не по своей воле, инициативе или вине. Кризис в системе просвещения, угрожающий парализовать школы и детские сады в первые дни учебного года, решать приходится министру финансов. И очень быстро, как и можно было предполагать, в этот процесс вторглась политика. Конфликт между Авигдором Либерманом и Яиром Лапидом – это конфликт за кредит на тот день, когда соглашения будут подписаны. "Вы думаете, что правительство может себе позволить забастовку в системе просвещения за два месяца до выборов? Ни за что", – сказал Овад Йехезкель, бывший секретарь правительства Эхуда Ольмерта в интервью "Кан РЭКА". Весь вопрос в том, кто будет объявлен победителем, разрешившим этот кризис. Для Либермана, набирающего по большинству последних опросов пять мандатов, это может быть жизненно важно.

В секторальных партиях продолжаются тактические бои. Ашкеназские ультраортодоксы сражаются за власть в списке и контакты между Моше Гафни ("Дегель а-Тора") и Ицхаком Гольдкнопфом ("Агудат Исраэль") полностью прерваны.

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В Объединенном списке продолжают обсуждать возможность поддержки Лапида после выборов. БАЛАД – против, ХАДАШ – склоняется к тому, чтобы быть "за", ТААЛ (партия Ахмада Тиби) колеблется.

Что общего между "Яадут а-Тора" и Объединенным списком? И там, и там говорят о расколе. И там, и там понимают, что раскол может оставить отколовшихся за порогом Кнессета. И там, и там, по-видимому, в итоге пойдут вместе.

Меньше трех недель осталось до подачи предвыборных списков. Политическая система занята сейчас только собой. Партии дробятся, создаются вновь, формируются и готовят списки. После 15 сентября начнется собственно сама предвыборная кампания, и мы услышим (может быть), ради чего страна в пятый раз за три года идет на выборы и что после них намерены делать наши политики. Делать, на сей раз, не для себя, а для нас.