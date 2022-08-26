adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.287 ₪ 3.281 ₪
Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Разрешено к публикации: возле Реховота была убита 27-летняя Елена Гранберг из Ришон ле-Циона

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Разрешено к публикации: возле Реховота была убита 27-летняя Елена Гранберг из Ришон ле-Циона
    Фото из Facebook Елены Гранберг

    Полиция разрешила к публикации имя женщины, тело которой со следами насилия было обнаружено в четверг, 25 августа, в поле неподалеку от Реховота.

    По данным следствия, 27-летняя Елена Гранберг из Ришон ле-Циона была убита не в том месте, в котором было найдено ее тело.

    Поиски Елены были начаты после обращения родственников об ее исчезновении. Родственники также сообщили, что она могла встречаться со своим знакомым, 29-летним жителем Бат-Яма. Тело женщины было обнаружено после проверки мест, в которых, согласно данным сотовых сетей, находился этот знакомый в течение дня.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    При задержании подозреваемого он совершил попытку суицида, наглотавшись таблеток. В руках полиции имеется орудие убийства и другие улики, доказывающие его вину. Сегодня он будет доставлен в суд для определения меры пресечения.

    По свидетельству родных, у подозреваемого были романтические чувства к Елене, однако она отвергла его ухаживания, заявив, что они могут быть только друзьями.

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Августа 2022
    Подозреваемый в убийстве женщины возле Реховота предпринял попытку самоубийства
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Августа 2022
    Задержан подозреваемый в убийстве молодой женщины около Реховота
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Августа 2022
    Под Реховотом найдена мертвая женщина со следами насилия на теле
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:20 Разрешено к публикации: возле Реховота была убита 27-летняя Елена Гранберг из Ришон ле-Циона
    06:55 Коронавирус в мире 26 августа 2022 года: более 604 млн заразились, около 6,5 млн умерли. Статистика по странам
    06:02 SOHR: Израиль нанес самый мощный в истории удар по иранским силам в Сирии
    05:50 Прогноз погоды на 26 августа: небольшой спад жары, малооблачно
    23:32 Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Масьяфе и Тартусе. Сообщается о взрывах и пожарах на оборонных заводах
    22:58 Лига конференций. "Апоэль" победил в серии пенальти
    22:22 За вечер трое детей пострадали в различных инцидентах
    22:21 На фоне публикации требований минфина профсоюз учителей ужесточил запрет на участие в подготовке к началу учебного года
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5