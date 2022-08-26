Разрешено к публикации: возле Реховота была убита 27-летняя Елена Гранберг из Ришон ле-Циона
Полиция разрешила к публикации имя женщины, тело которой со следами насилия было обнаружено в четверг, 25 августа, в поле неподалеку от Реховота.
По данным следствия, 27-летняя Елена Гранберг из Ришон ле-Циона была убита не в том месте, в котором было найдено ее тело.
Поиски Елены были начаты после обращения родственников об ее исчезновении. Родственники также сообщили, что она могла встречаться со своим знакомым, 29-летним жителем Бат-Яма. Тело женщины было обнаружено после проверки мест, в которых, согласно данным сотовых сетей, находился этот знакомый в течение дня.
При задержании подозреваемого он совершил попытку суицида, наглотавшись таблеток. В руках полиции имеется орудие убийства и другие улики, доказывающие его вину. Сегодня он будет доставлен в суд для определения меры пресечения.
По свидетельству родных, у подозреваемого были романтические чувства к Елене, однако она отвергла его ухаживания, заявив, что они могут быть только друзьями.
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