34-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли более 90 тысяч человек. В Иерусалиме акция посвящена насилию в арабском секторе

Вечером в субботу, 26 августа, вновь прошли массовые демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы.

Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 21:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 91 тысячи человек (это больше, чем на прошлой неделе, когда на то же время сообщалось о 87 тысячах, а в итоге было объявлено о 101 тысяче участников). Полиция официальных оценок численности участников акции протеста не публикует.

В ходе акции протеста в Тель-Авиве демонстранты несколько раз перекрывали шоссе Аялон. Полиция действует в этом районе, стремясь не допускать перекрытия трассы.

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Накануне организаторы заявили, что для спасения Израиля нужно, чтобы на улицы вышли сотни тысяч человек.

Лидер оппозиции Яир Лапид обратился к своим сторонникам, собравшимся на перекрестке Каркур, напомнив, что "израильтяне живут в своей стране не только для того, чтобы платить налоги и отправлять детей в армию", и призвал "бороться с расистами в правительстве до тех пор, пока это правительство не падет".

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В Хайфе демонстрацию возглавили военнослужащие ВВС ЦАХАЛа. Они вышли на акцию протеста под лозунгом: "Мы не позволим диктатуре взять верх".

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Тысячи граждан вышли на демонстрацию перед резиденцией президента Израиля в Иерусалиме. Но здесь главной темой была не юридическая реформа, а насилие в арабском секторе. Манифестанты демонстрировали фотографии 156 израильских арабов, убитых с начала 2023 года в результате различных инцидентов с применением насилия.