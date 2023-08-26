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    В Израиле

    34-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли более 90 тысяч человек. В Иерусалиме акция посвящена насилию в арабском секторе

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    34-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли более 90 тысяч человек. В Иерусалиме акция посвящена насилию в арабском секторе
    Avshalom Sassoni/Flash90     34-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли более 90 тысяч человек. В Иерусалиме акция посвящена насилию в арабском секторе
    AP Photo/Tsafrir Abayov

    Вечером в субботу, 26 августа, вновь прошли массовые демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы.

    Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 21:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 91 тысячи человек (это больше, чем на прошлой неделе, когда на то же время сообщалось о 87 тысячах, а в итоге было объявлено о 101 тысяче участников). Полиция официальных оценок численности участников акции протеста не публикует.

    В ходе акции протеста в Тель-Авиве демонстранты несколько раз перекрывали шоссе Аялон. Полиция действует в этом районе, стремясь не допускать перекрытия трассы.

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    Накануне организаторы заявили, что для спасения Израиля нужно, чтобы на улицы вышли сотни тысяч человек.

    Лидер оппозиции Яир Лапид обратился к своим сторонникам, собравшимся на перекрестке Каркур, напомнив, что "израильтяне живут в своей стране не только для того, чтобы платить налоги и отправлять детей в армию", и призвал "бороться с расистами в правительстве до тех пор, пока это правительство не падет".

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    В Хайфе демонстрацию возглавили военнослужащие ВВС ЦАХАЛа. Они вышли на акцию протеста под лозунгом: "Мы не позволим диктатуре взять верх".

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    Тысячи граждан вышли на демонстрацию перед резиденцией президента Израиля в Иерусалиме. Но здесь главной темой была не юридическая реформа, а насилие в арабском секторе. Манифестанты демонстрировали фотографии 156 израильских арабов, убитых с начала 2023 года в результате различных инцидентов с применением насилия.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Августа 2023
    34-я суббота протестов. В Хайфе служащие ВВС вышли на акцию под лозунгом: "Не позволим диктатуре взять верх"
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