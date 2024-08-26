x
26 августа 2024
|
последняя новость: 22:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2024
|
26 августа 2024
|
последняя новость: 22:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Взрыв, который слышали жители Гуш-Дана, был результатом учений в Ришон ле-Ционе

время публикации: 26 августа 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 21:38
Взрыв, который слышали жители Гуш-Дана, был результатом учений в Ришон ле-Ционе
Moshe Shai/FLASH90

В понедельник днем многие жители Гуш-Дана сообщали о сильном взрыве.

Вскоре после этого мэрия Ришон ле-Циона передала, что в западной части города проходят учения с использованием боеприпасов.

В сообщениях, которые мэрия Ришон ле-Циона разослала жителям города, указывалось, что учения будут проходить до 18:00, и до их окончания могут быть слышны взрывы. "Это всего лишь учения. В случае реальной угрозы – в вашем районе прозвучит сигнал тревоги и вы получите предупреждение через приложение Управления тылом", – говорилось в сообщении мэрии.

Отметим, что днем ранее в западной части Ришон ле-Циона была активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой ракетного обстрела. Ракета, упавшая на незастроенной местности, была запущена из сектора Газы. В результате обстрела не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб. Взрыв от падения ракеты слышали не только в Ришон ле-Ционе, но и в Бат-Яме и Холоне.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2024

Ракетный обстрел центра Израиля из сектора Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2024

325-й день войны в Израиле. Хронология событий