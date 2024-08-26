Стрельба в Герцлии, один человек ранен

Вечером 26 августа в службу срочного вызова полиции поступили сообщения о стрельбе на улице Игаэль Ядин в Герцлии. С места происшествия в больницу доставлен один раненый, мужчина примерно 40 лет. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести.

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты, ведется розыск стрелявшего (или стрелявших).

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что на данном этапе расследования проверяются все версии случившегося.