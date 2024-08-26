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Израиль

ЦАХАЛ: с помощью беспилотника атакован оперативный центр террористов в Нур-Шамсе

время публикации: 26 августа 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 22:52
ЦАХАЛ: с помощью беспилотника атакован оперативный центр террористов в Нур-Шамсе
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в лагере Нур-Шамс в Туль-Кареме с помощью беспилотника был атакован оперативный центр боевиков.

Согласно информации в палестинских источниках, в том числе принадлежащих ХАМАСу, в результате удара с воздуха были ликвидированы не менее пяти боевиков и еще несколько были ранены.

Израиль
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