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Израиль

ЦАХАЛ проверяет сообщение о похищении человека в Самарии

время публикации: 26 августа 2024 г., 23:36 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 23:51
ЦАХАЛ проверяет сообщение о похищении человека в Самарии
Hillel Maeir/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад была получена информация о похищении человека в зоне ответственности бригады Иудеи и Самарии.

В район направлены дополнительные силы, ведется прочесывание территории, на дорогах развернуты блокпосты.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что около 23:00 было получено телефонное сообщение от свидетеля, который видел как в районе перекрестка Тапуах девушка, которую предположительно силой удерживали в легковой машине, кричала на иврите: "Помогите!".

По описанию, полученному от звонившего, ведется розыск подозрительной машины.

Информация уточняется.

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