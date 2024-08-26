ЦАХАЛ проверяет сообщение о похищении человека в Самарии

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад была получена информация о похищении человека в зоне ответственности бригады Иудеи и Самарии.

В район направлены дополнительные силы, ведется прочесывание территории, на дорогах развернуты блокпосты.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что около 23:00 было получено телефонное сообщение от свидетеля, который видел как в районе перекрестка Тапуах девушка, которую предположительно силой удерживали в легковой машине, кричала на иврите: "Помогите!".

По описанию, полученному от звонившего, ведется розыск подозрительной машины.

Информация уточняется.