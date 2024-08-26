В Газе ликвидированы десятки террористов, уничтожена установка, обстрелявшая центр Израиля. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. За последние сутки были уничтожены десятки террористов, заявляют военные. Возле одной из школ в Хан-Юнисе была уничтожена ракетная установка, которую вечером 25 августа террористы использовали для обстрела Ришон ле-Циона.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Помимо ракетной установки, обстрелявшей центр Израиля, они уничтожили террористическую инфраструктуру в этом районе. Также бойцы этой дивизии действуют около Дир аль-Балаха, в центре сектора, где за сутки были ликвидированы десятки террористов, в том числе с применением беспилотной авиации.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе в Рафиаха, на юге сектора. Ими за сутки уничтожены десятки террористов, обнаружено много оружия в районе Таль ас-Султан.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора, ликвидировали несколько групп боевиков и разрушили здание, которое использовали террористы.