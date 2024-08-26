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Израиль

В Израиль прибыл 500-й самолет с американской военной помощью

время публикации: 26 августа 2024 г., 09:51 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 09:51
В Израиль прибыл 500-й самолет с американской военной помощью
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министерство обороны Израиля сообщило, что в конце минувшей недели в страну прибыл 500-й с начала войны самолет с военной помощью из США.

В общей сложности 500 самолетов и 107 кораблей доставили в Израиль более 50000 тысяч тонн грузов – боеприпасов, военного транспорта, амуниции, средств индивидуальной защиты, медикаментов и т.д.

За доставку отвечают управление оборонных закупок, делегация министерства обороны в США, управление планирования генштаба ЦАХАЛа и командование ВВС

Израиль
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