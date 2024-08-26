В Израиль прибыл 500-й самолет с американской военной помощью

Министерство обороны Израиля сообщило, что в конце минувшей недели в страну прибыл 500-й с начала войны самолет с военной помощью из США.

В общей сложности 500 самолетов и 107 кораблей доставили в Израиль более 50000 тысяч тонн грузов – боеприпасов, военного транспорта, амуниции, средств индивидуальной защиты, медикаментов и т.д.

За доставку отвечают управление оборонных закупок, делегация министерства обороны в США, управление планирования генштаба ЦАХАЛа и командование ВВС