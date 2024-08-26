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ЦАХАЛ: в центре Газы обнаружены туннель и оружие в детской комнате. Видео

время публикации: 26 августа 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 17:01
ЦАХАЛ: в центре Газы обнаружены туннель и оружие в детской комнате. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: в центре Газы обнаружены туннель и оружие в детской комнате. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: в центре Газы обнаружены туннель и оружие в детской комнате. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
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Бойцы 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", действуя в районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы, за последние две недели ликвидировали десятки террористов и атаковали с воздуха более 100 террористических объектов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы 603-го инженерного батальона "Лахав" и инженерного спецназа "Яалом" обнаружили и уничтожили подземный туннель террористической организации ХАМАС протяженностью около 700 метров.

Сообщается также, что бойцы 202-го батальона бригады "Цанханим" обнаружили в Дир аль-Балахе в одной из квартир жилого дома оружие и боеприпасы в комнате, где стояла детская кроватка.

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