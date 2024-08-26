"Кан-11": впервые экскурсии на Храмовой горе будут профинансированы государством

По информации телеканала "Кан-11", гендиректор канцелярии Итамара Бен-Гвира получил необходимые разрешения для проведения организованных экскурсий на Храмовой горе.

Проект, на который будет выделено два миллиона шекелей из бюджета министерства по делам Иерусалима и еврейского наследия, продвигался для "укрепления статуса Старого города".

По данным "Кан-11, канцелярия Бен-Гвира получила разрешение на проведение экскурсий от полиции и от заместителя начальника Иерусалимского округа полиции.

Комментируя эту информацию, из министерства по делам Иерусалима и еврейского наследия сообщили, что "эти экскурсии позволят большому количеству посетителей ознакомиться с наиболее точной версией истории".