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Израиль

"Кан-11": впервые экскурсии на Храмовой горе будут профинансированы государством

время публикации: 26 августа 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 20:35
"Кан-11": впервые экскурсии на Храмовой горе будут профинансированы государством
Chaim Goldberg/Flash90

По информации телеканала "Кан-11", гендиректор канцелярии Итамара Бен-Гвира получил необходимые разрешения для проведения организованных экскурсий на Храмовой горе.

Проект, на который будет выделено два миллиона шекелей из бюджета министерства по делам Иерусалима и еврейского наследия, продвигался для "укрепления статуса Старого города".

По данным "Кан-11, канцелярия Бен-Гвира получила разрешение на проведение экскурсий от полиции и от заместителя начальника Иерусалимского округа полиции.

Комментируя эту информацию, из министерства по делам Иерусалима и еврейского наследия сообщили, что "эти экскурсии позволят большому количеству посетителей ознакомиться с наиболее точной версией истории".

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