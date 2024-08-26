Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в понедельник, 26 августа, обращение к общественности с просьбой помочь в расследовании дела против подозреваемого в сексуальных преступлениях.

42-летний житель Иерусалима Эйтан Лешем-Димант был задержан 14 августа в рамках расследования жалобы пострадавшего, не достигшего совершеннолетия.

Согласно подозрениям, во время вечеринки, проходившей рядом с Бейт-Шемешем, подозреваемый отвез пострадавшего к себе домой, предложив ему по дороге печенье, по всей видимости, содержащее "наркотик изнасилования". Спустя какое-то время подозреваемый вернул пострадавшего на вечеринку.

Пресс-служба полиции сообщает, что мужчина подозревается в похищении человека, незаконном лишении его свободы, изнасиловании, содомии и других преступлениях.

В сообщении полиции говорится, что в компьютере подозреваемого были обнаружены материалы, подкрепляющие подозрения, что и другие молодые люди, находясь в бессознательном состоянии, могли стать жертвами сексуального преступника.

В воскресенье, 25 августа, суд разрешил публикацию данных подозреваемого в интересах следствия.

Срок задержания подозреваемого продлен до 29 августа.

Полиция просит обратиться по телефону 100 или в ближайшее отделение полиции тех, у кого есть информация о других жертвах подозреваемого.