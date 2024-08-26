x
26 августа 2024
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2024
|
26 августа 2024
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

время публикации: 26 августа 2024 г., 20:10 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 20:10
Житель Иерусалима Эйтан Лешем-Димант
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в понедельник, 26 августа, обращение к общественности с просьбой помочь в расследовании дела против подозреваемого в сексуальных преступлениях.

42-летний житель Иерусалима Эйтан Лешем-Димант был задержан 14 августа в рамках расследования жалобы пострадавшего, не достигшего совершеннолетия.

Согласно подозрениям, во время вечеринки, проходившей рядом с Бейт-Шемешем, подозреваемый отвез пострадавшего к себе домой, предложив ему по дороге печенье, по всей видимости, содержащее "наркотик изнасилования". Спустя какое-то время подозреваемый вернул пострадавшего на вечеринку.

Пресс-служба полиции сообщает, что мужчина подозревается в похищении человека, незаконном лишении его свободы, изнасиловании, содомии и других преступлениях.

В сообщении полиции говорится, что в компьютере подозреваемого были обнаружены материалы, подкрепляющие подозрения, что и другие молодые люди, находясь в бессознательном состоянии, могли стать жертвами сексуального преступника.

В воскресенье, 25 августа, суд разрешил публикацию данных подозреваемого в интересах следствия.

Срок задержания подозреваемого продлен до 29 августа.

Полиция просит обратиться по телефону 100 или в ближайшее отделение полиции тех, у кого есть информация о других жертвах подозреваемого.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2024

Учитель подозревается в сексуализированном насилии против детей в интернете
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2024

После освобождения педофил арендовал шикарную машину, чтобы соблазнять подростков
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2024

Педофил, напавший на 4-летнюю девочку, попросил освободить его по УДО