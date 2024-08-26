x
26 августа 2024
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2024
|
26 августа 2024
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

35-летняя женщина скончалась в больнице через неделю после седьмых родов

время публикации: 26 августа 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 13:31
35-летняя женщина скончалась в больнице через неделю после седьмых родов
Flash90. Фото: М.Шай

Женщина в возрасте около 35 лет скончалась в воскресенье, 25 августа, в больнице "Ихилов" в результате бактериального заражения. За неделю до смерти женщина родила своего седьмого ребенка.

Она была доставлена в больницу "Ихилов" в субботу вечером после того, как потеряла сознание, находясь у себя дома. Ее поместили в реанимацию и сделали ей срочную операцию.

К сожалению, усилия врачей не увенчались успехом, и спасти женщину не удалось.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2024

Домашние роды в Гуш-Эционе завершились смертью младенца
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 25 января 2024

Всего 9 месяцев общественных работ получил акушер, принимавший роды на дому
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 декабря 2021

В Бней-Браке после родов умерла 21-летняя женщина