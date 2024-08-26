35-летняя женщина скончалась в больнице через неделю после седьмых родов
время публикации: 26 августа 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 13:31
Женщина в возрасте около 35 лет скончалась в воскресенье, 25 августа, в больнице "Ихилов" в результате бактериального заражения. За неделю до смерти женщина родила своего седьмого ребенка.
Она была доставлена в больницу "Ихилов" в субботу вечером после того, как потеряла сознание, находясь у себя дома. Ее поместили в реанимацию и сделали ей срочную операцию.
К сожалению, усилия врачей не увенчались успехом, и спасти женщину не удалось.
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