35-летняя женщина скончалась в больнице через неделю после седьмых родов

Женщина в возрасте около 35 лет скончалась в воскресенье, 25 августа, в больнице "Ихилов" в результате бактериального заражения. За неделю до смерти женщина родила своего седьмого ребенка.

Она была доставлена в больницу "Ихилов" в субботу вечером после того, как потеряла сознание, находясь у себя дома. Ее поместили в реанимацию и сделали ей срочную операцию.

К сожалению, усилия врачей не увенчались успехом, и спасти женщину не удалось.