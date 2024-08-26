Близкие солдата-одиночки Даниила Печенюка просят людей прийти на его похороны

Близкие и друзья старшего сержанта резерва 26-летнего Даниила Печенюка, который погиб 24 августа в Газе, обратились к общественности с просьбой прийти на его похороны: они состоятся сегодня, 26 августа, в 17:00 на военном кладбище Реховота.

Даниил Печенюк репатриировался из Узбекистана без семьи, он был солдатом-одиночкой. Семья Даниила приехала в Израиль на его похороны, и его близкие проведут траур "шива" в общинном центре Реховота.

Друзья Даниила Печенюка в социальных сетях обратились к общественности с просьбой прийти на похороны погибшего солдата, "чтобы доказать, что солдат-одиночка на самом деле не одинок – в том числе и на похоронах".

Даниил Печенюк, боец 6310-го батальона Иерусалимской бригады, погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в районе Зайтун, вместе с ним погибли двое его сослуживцев – 23-летний боец 6310-го батальона Иерусалимской бригады старший сержант резерва Нитай Методи из Ашкелона и 35-летний боец 8119-го батальона Иерусалимской бригады старшина резерва Янив Ицхак Орен из Эйн-Геди.