Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 26 августа, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Малооблачно.

В Иерусалиме – 23-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-32, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-38, в Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-32, в Ариэле – 24-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градус, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду-четверг жара спадет.