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Израиль

СМИ: один из исполнителей "автомобильного теракта" возле Ариэля был командиром бригады "Дженин"

время публикации: 26 августа 2024 г., 00:51 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 00:55
Вооруженные боевики в Дженине, ПА.
Nasser Ishtayeh/Flash90

Управление по гражданским делам ПА проинформировало минздрав автономии о гибели Удая Низара Абу Наасы и Мусаава Хасаана Али Миксаакеса возле Ариэля. Оба мужчины были застрелены военнослужащими ЦАХАЛа при попытке "автомобильного теракта".

Израильский сайт Ynet написал, что Абу Нааса был одним из командиров бригады "Дженин". В прошлом он отбывал в израильской тюрьме наказание за террористическую деятельность и вновь был объявлен Израилем в розыск в связи с подозрениями в терроре.

В воскресенье, 26 августа, между 18:00 и 19:00 на въезде в Ариэль произошла попытка "автомобильного теракта". Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что двое боевиков на автомобиле с палестинскими номерными знаками двигались по встречной полосе со стороны перекрестка Тапуах, врезаясь во встречные машины с израильскими номерами. На въезде в Ариэль они попытались совершить наезд на израильских военнослужащих и были ликвидированы открытым в их сторону огнем.

В машине террористов были обнаружены бронежилет и магазин к автомату.

В результате наезда один военнослужащий получил легкие травмы, он доставлен в больницу.

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